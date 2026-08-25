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AGENDA · Maîche

Soirée Cochon à la Broche Camping Bleuvert Maîche

vendredi 28 août 2026 · Camping Bleuvert · Maîche

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Camping Bleuvert
Adresse
23 Rue Saint-Michel
Ville
25120 Maîche
Département
Doubs
Tarif
16 16 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Maîche

Soirée Cochon à la Broche

Camping Bleuvert 23 Rue Saint-Michel Maîche Doubs

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 18:30:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

Soirée cochon à la broche organisé par le camping. Venez passer un moment convivial autour d’un bon repas. Animation musicale. Sur réservation avant le 24 aout.   .

Camping Bleuvert 23 Rue Saint-Michel Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 92 46 48 

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English : Soirée Cochon à la Broche

L’événement Soirée Cochon à la Broche Maîche a été mis à jour le 2026-08-21 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

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