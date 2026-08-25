Soirée Cochon à la Broche Camping Bleuvert Maîche
vendredi 28 août 2026 · Camping Bleuvert · Maîche
Informations pratiques
Maîche
Soirée Cochon à la Broche
Camping Bleuvert 23 Rue Saint-Michel Maîche Doubs
Tarif : 16 – 16 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 18:30:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Soirée cochon à la broche organisé par le camping. Venez passer un moment convivial autour d’un bon repas. Animation musicale. Sur réservation avant le 24 aout. .
Camping Bleuvert 23 Rue Saint-Michel Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 92 46 48
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English : Soirée Cochon à la Broche
L’événement Soirée Cochon à la Broche Maîche a été mis à jour le 2026-08-21 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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