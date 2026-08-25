Soirée Cochon à la Broche Camping Bleuvert Maîche

Informations pratiques

Maîche

Soirée Cochon à la Broche

Camping Bleuvert 23 Rue Saint-Michel Maîche Doubs

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 18:30:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Soirée cochon à la broche organisé par le camping. Venez passer un moment convivial autour d’un bon repas. Animation musicale. Sur réservation avant le 24 aout. .

Camping Bleuvert 23 Rue Saint-Michel Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 92 46 48

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English : Soirée Cochon à la Broche

L’événement Soirée Cochon à la Broche Maîche a été mis à jour le 2026-08-21 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)