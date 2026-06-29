Visite du château Montalembert Château Montalembert Maîche
Visite du château Montalembert Château Montalembert Maîche lundi 6 juillet 2026.
Maîche
Visite du château Montalembert
Château Montalembert 1 Place de l’Eglise Maîche Doubs
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 15:30:00
fin : 2026-08-05 16:30:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-27 2026-07-28
Maison forte construite au XVIe siècle, à laquelle deux marquis de Maîche vont donner son caractère de belle demeure néo-classique. Appelé Château de Maîche , il prit le nom de Château Montalembert en 1870. Ce lieu fut le théâtre d’une rencontre orageuse entre le Général de Gaulle et Winston Churchill le 13 novembre 1944.
Sur réservation à l’Office de Tourisme du Pays Horloger. .
Château Montalembert 1 Place de l’Eglise Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 64 11 88 tourisme@payshorloger.com
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English : Visite du château Montalembert
L’événement Visite du château Montalembert Maîche a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER
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