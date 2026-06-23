Soirée spectacle équestre Le Cerneux Maîche
Soirée spectacle équestre Le Cerneux Maîche jeudi 23 juillet 2026.
Maîche
Soirée spectacle équestre
Le Cerneux Ecurie du Cerneux Maîche Doubs
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:00:00
fin : 2026-07-23 22:00:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Cet été, ne manquez pas le nouveau spectacle de L’écurie du Cerneux . Nouvelle formule restauration avec planches apéritives produits de la ferme planches apéro charcuteries , fromages , végétariennes, mixtes et sucrées. Tout public. Au vu de l’immense succès des années précédentes , l’écurie du Cerneux décide de faire appel à une troupe d’artistes venue tout droit des Etats Unis. Mais rien ne se passe comme prévu et la soirée promets d’être mouvementée ! .
Le Cerneux Ecurie du Cerneux Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 37 25 99 assocationecurideducerneux@gmail.com
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English : Soirée spectacle équestre
L’événement Soirée spectacle équestre Maîche a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER
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