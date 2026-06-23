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Soirée spectacle équestre Le Cerneux Maîche

Soirée spectacle équestre Le Cerneux Maîche jeudi 23 juillet 2026.

Lieu
Le Cerneux
Adresse
Ecurie du Cerneux
Ville
25120 Maîche
Département
Doubs
Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif
10 10 Tarif enfant Tarif enfant

Maîche

Soirée spectacle équestre

Le Cerneux Ecurie du Cerneux Maîche Doubs

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:00:00
fin : 2026-07-23 22:00:00

Date(s) :
2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Cet été, ne manquez pas le nouveau spectacle de L’écurie du Cerneux . Nouvelle formule restauration avec planches apéritives produits de la ferme planches apéro charcuteries , fromages , végétariennes, mixtes et sucrées. Tout public. Au vu de l’immense succès des années précédentes , l’écurie du Cerneux décide de faire appel à une troupe d’artistes venue tout droit des Etats Unis. Mais rien ne se passe comme prévu et la soirée promets d’être mouvementée !   .

Le Cerneux Ecurie du Cerneux Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 37 25 99  assocationecurideducerneux@gmail.com

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English : Soirée spectacle équestre

L’événement Soirée spectacle équestre Maîche a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER

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