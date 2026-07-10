Informations pratiques

Treignac

Soirée cocktails à la Monarde

La Monarde Treignac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

À partir de 19h, retrouvez-nous chaque semaine pour nos soirées cocktails dans une ambiance élégante et conviviale, avec animation musicale.

Découvrez nos créations maison, nos classiques revisités et partagez un moment de détente entre amis pour bien commencer le week-end. .

La Monarde Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 09 13 39 info@lamonarde.fr

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English : Soirée cocktails à la Monarde

L’événement Soirée cocktails à la Monarde Treignac a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme Terres de Corrèze