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Soirée cocktails à la Monarde Treignac

vendredi 10 juillet 2026 · Treignac

Soirée cocktails à la Monarde Treignac

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
La Monarde
Ville
19260 Treignac
Département
Corrèze
Tarif

Treignac

Soirée cocktails à la Monarde

La Monarde Treignac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

À partir de 19h, retrouvez-nous chaque semaine pour nos soirées cocktails dans une ambiance élégante et conviviale, avec animation musicale.
Découvrez nos créations maison, nos classiques revisités et partagez un moment de détente entre amis pour bien commencer le week-end.   .

La Monarde Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 09 13 39  info@lamonarde.fr

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English : Soirée cocktails à la Monarde

L’événement Soirée cocktails à la Monarde Treignac a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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