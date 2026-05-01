Soirée cocktails en musique chez Alavostra Entraygues-sur-Truyère
Soirée cocktails en musique chez Alavostra Entraygues-sur-Truyère vendredi 15 mai 2026.
Entraygues-sur-Truyère
Soirée cocktails en musique chez Alavostra
4, avenue de la Cornélie Entraygues-sur-Truyère Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-15
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
Bar et jeux de 18h à minuit (ping-pong, fléchettes, jeux de société, billard et ambiance musicale)
Sylvain vous accueille dans sa fabrique d’apéritifs bio, dont une partie est emménagée en bar & salle de spectacle. Vous pourrez ainsi déguster toute sa gamme dans une belle ambiance musicale !
Bar et restauration dès 18h
Pour manger, téléphonez pour réserver une table (vivement conseillé).
Menu
Assiette composée aux produits locaux 12 €
Dessert et glaces à la carte.
> Voir affiches ou réseaux web pour programmation musicale et menu
Facebook @ Alavostra Frenette, Apéritifs Bio & Concerts en Aveyron .
4, avenue de la Cornélie Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie +33 6 75 02 87 18 contact@alavostra.com
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English :
Bar and games from 6 p.m. to midnight (ping-pong, darts, board games, billiards and live music)
L’événement Soirée cocktails en musique chez Alavostra Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2026-04-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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