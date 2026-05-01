Soirée Concert à Galo Spot Notre Dame de Courson Notre Dame de Courson Livarot-Pays-d’Auge
Soirée Concert à Galo Spot Notre Dame de Courson Notre Dame de Courson Livarot-Pays-d’Auge samedi 30 mai 2026.
Livarot-Pays-d’Auge
Soirée Concert à Galo Spot Notre Dame de Courson
Notre Dame de Courson Epicerie Galo Spot Livarot-Pays-d’Auge Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Soirée concert organisée par Galo Spot (épicerie) à Notre Dame de Courson le samedi 30 mai à partir de 19h30.
Soirée concert organisée par Galo Spot (épicerie) à Notre Dame de Courson le samedi 30 mai à partir de 19h30.
Restauration sur place.
Burger/Frites 16€ (15€ avec pré-réservation) Poulet/Patates Bio 11€ (10€ avec pré-réservation) .
Notre Dame de Courson Epicerie Galo Spot Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 6 42 27 44 97
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English : Soirée Concert à Galo Spot Notre Dame de Courson
Concert evening organised by Galo Spot (grocery shop) at Notre Dame de Courson on Saturday 30 May from 7.30pm.
L’événement Soirée Concert à Galo Spot Notre Dame de Courson Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Lisieux Normandie Tourisme
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