Soirée Concert à Galo Spot Notre Dame de Courson Notre Dame de Courson Livarot-Pays-d’Auge

Livarot-Pays-d’Auge

Soirée Concert à Galo Spot Notre Dame de Courson

Notre Dame de Courson Epicerie Galo Spot Livarot-Pays-d’Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Soirée concert organisée par Galo Spot (épicerie) à Notre Dame de Courson le samedi 30 mai à partir de 19h30.

Soirée concert organisée par Galo Spot (épicerie) à Notre Dame de Courson le samedi 30 mai à partir de 19h30.

Restauration sur place.

Burger/Frites 16€ (15€ avec pré-réservation) Poulet/Patates Bio 11€ (10€ avec pré-réservation) .

Notre Dame de Courson Epicerie Galo Spot Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 6 42 27 44 97

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English : Soirée Concert à Galo Spot Notre Dame de Courson

Concert evening organised by Galo Spot (grocery shop) at Notre Dame de Courson on Saturday 30 May from 7.30pm.

L’événement Soirée Concert à Galo Spot Notre Dame de Courson Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Lisieux Normandie Tourisme