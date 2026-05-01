36e chapitre des confréries (défilé, intronisations et messe gospel) Livarot Livarot Livarot-Pays-d’Auge

Livarot-Pays-d’Auge

36e chapitre des confréries (défilé, intronisations et messe gospel) Livarot

Livarot Centre ville Cinéma Le Parc Eglise de Livarot Livarot-Pays-d’Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-16 2026-05-17

La Confrérie des Chevaliers du Livarot organise son 36e chapitre des confréries à Livarot les samedi 16 mai à partir de 15h00 et dimanche 17 mai à partir de 10h00.

La Confrérie des Chevaliers du Livarot organise son 36e chapitre des confréries à Livarot les samedi 16 mai et dimanche 17 mai.

Au programme

Samedi 16 mai

15h Défilé en ville vers le cinéma le Parc (600m) 16 h Intronisations des chevaliers au cinéma le Parc

Dimanche 17 mai

10h Messe gospel à l’église Saint Ouen de Livarot .

Livarot Centre ville Cinéma Le Parc Eglise de Livarot Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 2 31 63 50 05 alain.graffet@orange.fr

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English : 36e chapitre des confréries (défilé, intronisations et messe gospel) Livarot

The Confrérie des Chevaliers du Livarot is holding its 36th chapter of brotherhoods in Livarot on Saturday 16 May from 3.00 pm and Sunday 17 May from 10.00 am.

L’événement 36e chapitre des confréries (défilé, intronisations et messe gospel) Livarot Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Lisieux Normandie Tourisme