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36e chapitre des confréries (défilé, intronisations et messe gospel) Livarot Livarot Livarot-Pays-d’Auge

36e chapitre des confréries (défilé, intronisations et messe gospel) Livarot Livarot Livarot-Pays-d’Auge samedi 16 mai 2026.

Lieu : Livarot

Adresse : Centre ville Cinéma Le Parc Eglise de Livarot

Ville : 14140 Livarot-Pays-d'Auge

Département : Calvados

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Livarot-Pays-d’Auge

36e chapitre des confréries (défilé, intronisations et messe gospel) Livarot

Livarot Centre ville Cinéma Le Parc Eglise de Livarot Livarot-Pays-d’Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-17

Date(s) :
2026-05-16 2026-05-17

La Confrérie des Chevaliers du Livarot organise son 36e chapitre des confréries à Livarot les samedi 16 mai à partir de 15h00 et dimanche 17 mai à partir de 10h00.
La Confrérie des Chevaliers du Livarot organise son 36e chapitre des confréries à Livarot les samedi 16 mai et dimanche 17 mai.
Au programme
Samedi 16 mai
15h Défilé en ville vers le cinéma le Parc (600m) 16 h Intronisations des chevaliers au cinéma le Parc
Dimanche 17 mai
10h Messe gospel à l’église Saint Ouen de Livarot   .

Livarot Centre ville Cinéma Le Parc Eglise de Livarot Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 2 31 63 50 05  alain.graffet@orange.fr

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English : 36e chapitre des confréries (défilé, intronisations et messe gospel) Livarot

The Confrérie des Chevaliers du Livarot is holding its 36th chapter of brotherhoods in Livarot on Saturday 16 May from 3.00 pm and Sunday 17 May from 10.00 am.

L’événement 36e chapitre des confréries (défilé, intronisations et messe gospel) Livarot Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Lisieux Normandie Tourisme

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