Soirée concert à Happy Forest Parc de loisirs Happy Forest Pont-du-Casse

Informations pratiques

Pont-du-Casse

Soirée concert à Happy Forest

Parc de loisirs Happy Forest Lieu dit Fourtis Pont-du-Casse Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 20:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Les concerts à Happy Forest, c’est tout les mercredis soirs à partir de 20h pour vibrer en pleine nature. Des groupes de musiques différents chaque soir. Possibilité de se restaurer sur place boissons, planches apéros, burgers… Profitez du mini-golf et de l’accrobranche en soirée.

Les concerts à Happy Forest, c’est tout les mercredis soirs à partir de 20h pour vibrer en pleine nature. Des groupes de musiques différents chaque soir. Possibilité de se restaurer sur place boissons, planches apéros, burgers… Profitez du mini-golf et de l’accrobranche en soirée. .

Parc de loisirs Happy Forest Lieu dit Fourtis Pont-du-Casse 47480 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 25 44

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English : Soirée concert à Happy Forest

The %E0 Happy Forest concerts take place every Wednesday evening %E0 starting at 8 p.m., so you can enjoy the music surrounded by nature. Different bands perform each night. Food and drinks are available on-site: beverages, appetizer platters, burgers… Enjoy mini-golf and the tree-top adventure course in the evening.

L’événement Soirée concert à Happy Forest Pont-du-Casse a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Destination Agen