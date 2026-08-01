Informations pratiques

Jandun

Soirée concert à la Ferme du lion d’or

16 rue du lion d’or Jandun Ardennes

Tarif : 25 – 25 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

menu unique sur réservation

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

La Ferme du Lion d’Or organise une soirée concert le vendredi 14 août. Au programme, deux groupes joueront tout au long de la soirée Jamie AndCo, avec des reprises de chansons françaises et internationales, MG Shuffle Band, pour une ambiance musicale rythmée et conviviale. La soirée est proposée avec un menu unique à 25 € par personne, sur réservation. Réservations 07 84 16 03 47

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16 rue du lion d’or Jandun 08430 Ardennes Grand Est +33 7 84 16 03 47

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English :

La Ferme du Lion d’Or is hosting a concert night on Friday, August 14. The program features two bands performing throughout the evening: Jamie AndCo, playing covers of French and international songs, MG Shuffle Band, creating a lively and friendly musical atmosphere. The evening includes a set menu for 25? per person; reservations are required. Reservations: 07 84 16 03 47

L’événement Soirée concert à la Ferme du lion d’or Jandun a été mis à jour le 2026-07-29 par Ardennes Tourisme