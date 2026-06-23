Soirée concert au restaurant O’ Marignano Restaurant O’ Marignano Marignane
Soirée concert au restaurant O’ Marignano Restaurant O’ Marignano Marignane samedi 12 septembre 2026.
Marignane
Soirée concert au restaurant O’ Marignano
Samedi 12 septembre 2026 de 20h à 23h. Restaurant O’ Marignano 34 avenue Jean Jaures Marignane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 20:00:00
fin : 2026-09-12 23:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Une fois n’est pas coutume, le restaurant O’Marignano vous propose de manger en musique (folk-rock) avec The Gentlemen, un duo de chanteurs guitaristes qui ne vous laisseront pas indifférents !
Une soirée festive, conviviale et de qualité vous y attend !
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Restaurant O’ Marignano 34 avenue Jean Jaures Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 82 21 97 66
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English :
For a special occasion, the O?Marignano restaurant invites you to dine to folk-rock music with The Gentlemen, a duo of singer-guitarists who are sure to please!
A festive, convivial evening of quality awaits you!
L’événement Soirée concert au restaurant O’ Marignano Marignane a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de Marignane
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