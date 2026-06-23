Soirée concert au restaurant O’ Marignano Restaurant O’ Marignano Marignane

Marignane

Soirée concert au restaurant O’ Marignano

Samedi 12 septembre 2026 de 20h à 23h. Restaurant O’ Marignano 34 avenue Jean Jaures Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 20:00:00

fin : 2026-09-12 23:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Une fois n’est pas coutume, le restaurant O’Marignano vous propose de manger en musique (folk-rock) avec The Gentlemen, un duo de chanteurs guitaristes qui ne vous laisseront pas indifférents !

Une soirée festive, conviviale et de qualité vous y attend !

.

Restaurant O’ Marignano 34 avenue Jean Jaures Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 82 21 97 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For a special occasion, the O?Marignano restaurant invites you to dine to folk-rock music with The Gentlemen, a duo of singer-guitarists who are sure to please!

A festive, convivial evening of quality awaits you!

L’événement Soirée concert au restaurant O’ Marignano Marignane a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de Marignane