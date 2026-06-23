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Soirée concert au restaurant O’Marignano Restaurant O’ Marignano Marignane

Soirée concert au restaurant O’Marignano Restaurant O’ Marignano Marignane samedi 26 septembre 2026.

Lieu
Restaurant O' Marignano
Adresse
34 avenue Jean Jaures
Ville
13700 Marignane
Département
Bouches-du-Rhône
Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif

Marignane

Soirée concert au restaurant O’Marignano

Samedi 26 septembre 2026 de 20h à 23h. Restaurant O’ Marignano 34 avenue Jean Jaures Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:00:00
fin : 2026-09-26 23:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Venez passer un agréable moment de convivialité en famille ou entre amis au restaurant O’Marignano en compagnie des Cop’s Melody .
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Restaurant O’ Marignano 34 avenue Jean Jaures Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 82 21 97 66 

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English :

Come enjoy a pleasant, friendly time with family or friends at O’Marignano restaurant, accompanied by the Cop’s Melody.

L’événement Soirée concert au restaurant O’Marignano Marignane a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de Marignane

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