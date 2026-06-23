Soirée concert au restaurant O’Marignano Restaurant O’ Marignano Marignane

Marignane

Soirée concert au restaurant O’Marignano

Samedi 26 septembre 2026 de 20h à 23h. Restaurant O’ Marignano 34 avenue Jean Jaures Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:00:00

fin : 2026-09-26 23:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Venez passer un agréable moment de convivialité en famille ou entre amis au restaurant O’Marignano en compagnie des Cop’s Melody .

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Restaurant O’ Marignano 34 avenue Jean Jaures Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 82 21 97 66

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English :

Come enjoy a pleasant, friendly time with family or friends at O’Marignano restaurant, accompanied by the Cop’s Melody.

L’événement Soirée concert au restaurant O’Marignano Marignane a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de Marignane