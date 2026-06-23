Soirée concert au restaurant O’Marignano Restaurant O’ Marignano Marignane
Soirée concert au restaurant O’Marignano Restaurant O’ Marignano Marignane samedi 26 septembre 2026.
Marignane
Soirée concert au restaurant O’Marignano
Samedi 26 septembre 2026 de 20h à 23h. Restaurant O’ Marignano 34 avenue Jean Jaures Marignane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:00:00
fin : 2026-09-26 23:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Venez passer un agréable moment de convivialité en famille ou entre amis au restaurant O’Marignano en compagnie des Cop’s Melody .
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Restaurant O’ Marignano 34 avenue Jean Jaures Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 82 21 97 66
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English :
Come enjoy a pleasant, friendly time with family or friends at O’Marignano restaurant, accompanied by the Cop’s Melody.
L’événement Soirée concert au restaurant O’Marignano Marignane a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de Marignane
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