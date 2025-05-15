Soirée concert-dégustation Wine & Music Kaysersberg Vignoble

Informations pratiques

Kaysersberg Vignoble

Soirée concert-dégustation Wine & Music

9 route des Vins Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-17 18:30:00

fin : 2026-10-17 21:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Une soirée festive au cœur de la cave quintette de trompettes, dégustation des vins du domaine et restauration gourmande avec un food-truck.

Le Domaine Meyer-Krumb à Sigolsheim vous ouvre les portes de sa cave pour une soirée placée sous le signe de la musique, du vin et de la convivialité, dans le cadre de Vignobles en Scène.

Laissez-vous séduire par les sonorités du quintette de trompettes du Conservatoire de Mulhouse, qui donnera le rythme à cette soirée au cœur du domaine. Un moment musical unique dans un cadre authentique et chaleureux.

La soirée sera également l’occasion de découvrir et déguster les vins du Domaine Meyer-Krumb, véritables ambassadeurs du terroir alsacien.

Côté gourmandise, un food-truck proposera une restauration conviviale pour accompagner les dégustations et partager un moment chaleureux entre amis ou en famille.

Une belle parenthèse au cœur du vignoble, où les cuivres, les vins et les saveurs se mêlent pour une soirée festive et gourmande.

Programme de la soirée

18h30 Ouverture des portes. Accueil du public et possibilité de se restaurer sur place.

19h30 à 20h Première partie musicale

20h à 20h30 Pause & découverte. Présentation et dégustation de notre nouvelle cuvée Symphonie.

20h30 à 21h Deuxième partie musicale

À partir de 21h Restauration sur place. Possibilité de se restaurer à nouveau à l’issue du concert.

Soirée en intérieur, dans la cave du domaine. .

9 route des Vins Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 13 20 contact@meyer-krumb.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A festive evening in the heart of the winery: a trumpet quintet, a tasting of the estate’s wines, and gourmet food from a food truck.

L’événement Soirée concert-dégustation Wine & Music Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg