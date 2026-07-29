Informations pratiques

Pontorson

Soirée concert et moules-frites aux Rives du Couesnon

Cours de la Victoire Pontorson Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 19:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Le Comité des Fêtes de Pontorson organise sa soirée concert et moules/frites ! Concert gratuit, groupe Horizon .

Le samedi 1er août 2026 à partir de 19h sur les rives du Couesnon (cours de la Victoire) à Pontorson.

Buvette et restauration sur place. .

Cours de la Victoire Pontorson 50170 Manche Normandie +33 7 81 99 21 83 cfpontorson@gmail.com

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English : Soirée concert et moules-frites aux Rives du Couesnon

L’événement Soirée concert et moules-frites aux Rives du Couesnon Pontorson a été mis à jour le 2026-07-24 par OT MSM Normandie BIT Pontorson