Informations pratiques

Mur-de-Barrez

Soirée concert Jazz à l’Auberge du Barrez

Impasse des voyageurs Mur-de-Barrez Aveyron

Tarif : – – EUR

40

Tarif de base plein tarif

Dîner et concert

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-05

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Dîner et concert live de Jazz dans le jardin de l’Auberge du Barrez

Profitez d’une soirée dîner et Jazz dans le jardin de l’Auberge du Barrez !

Sur réservation au 05 65 66 00 76 40 .

Impasse des voyageurs Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 5 65 66 00 76

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English :

Dinner and a live jazz concert in the garden of the Auberge du Barrez

L’événement Soirée concert Jazz à l’Auberge du Barrez Mur-de-Barrez a été mis à jour le 2026-07-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)