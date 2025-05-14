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Soirée concert Jazz à l’Auberge du Barrez Mur-de-Barrez

mercredi 5 août 2026 · Mur-de-Barrez

Soirée concert Jazz à l’Auberge du Barrez Mur-de-Barrez

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Adresse
Impasse des voyageurs
Ville
12600 Mur-de-Barrez
Département
Aveyron
Tarif
40 Tarif de base plein tarif Dîner et concert

Mur-de-Barrez

Soirée concert Jazz à l’Auberge du Barrez

Impasse des voyageurs Mur-de-Barrez Aveyron

Tarif : – – EUR
40
Tarif de base plein tarif
Dîner et concert

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-05
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

Dîner et concert live de Jazz dans le jardin de l’Auberge du Barrez
Profitez d’une soirée dîner et Jazz dans le jardin de l’Auberge du Barrez !
Sur réservation au 05 65 66 00 76 40  .

Impasse des voyageurs Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 5 65 66 00 76 

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English :

Dinner and a live jazz concert in the garden of the Auberge du Barrez

L’événement Soirée concert Jazz à l’Auberge du Barrez Mur-de-Barrez a été mis à jour le 2026-07-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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