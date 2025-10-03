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AGENDA · Plouescat

Soirée Concert Le grand soir Plouescat

vendredi 12 février 2027 · Plouescat

Informations pratiques

Début
vendredi 12 février 2027
Fin
vendredi 12 février 2027
Adresse
Médiathèque L'Atelier
Ville
29430 Plouescat
Département
Finistère
Tarif

Plouescat

Soirée Concert Le grand soir

Médiathèque L’Atelier Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-12
fin : 2027-02-12

Date(s) :
2027-02-12

Lucie Guillem et ses 5 jeunes musiciens rendront hommage à Michel Legrand dans un spectacle intitulé Le grand soir .

Information et réservation à l’office de tourisme de Plouescat ou au 02 98 69 62 18   .

Médiathèque L’Atelier Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 62 18 

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English :

L’événement Soirée Concert Le grand soir Plouescat a été mis à jour le 2026-08-23 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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