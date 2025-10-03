Soirée Concert Le grand soir Plouescat
vendredi 12 février 2027 · Plouescat
Informations pratiques
Plouescat
Soirée Concert Le grand soir
Médiathèque L’Atelier Plouescat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-12
fin : 2027-02-12
Date(s) :
2027-02-12
Lucie Guillem et ses 5 jeunes musiciens rendront hommage à Michel Legrand dans un spectacle intitulé Le grand soir .
Information et réservation à l’office de tourisme de Plouescat ou au 02 98 69 62 18 .
Médiathèque L’Atelier Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 62 18
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English :
L’événement Soirée Concert Le grand soir Plouescat a été mis à jour le 2026-08-23 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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