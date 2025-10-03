Informations pratiques

Plouescat

Soirée Concert Le grand soir

Médiathèque L’Atelier Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-12

fin : 2027-02-12

Date(s) :

2027-02-12

Lucie Guillem et ses 5 jeunes musiciens rendront hommage à Michel Legrand dans un spectacle intitulé Le grand soir .

Information et réservation à l’office de tourisme de Plouescat ou au 02 98 69 62 18 .

Médiathèque L’Atelier Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 62 18

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English :

L’événement Soirée Concert Le grand soir Plouescat a été mis à jour le 2026-08-23 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX