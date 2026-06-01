Soirée-concert : Le salon de Madame de Sévigné Orangerie du Musée Carnavalet – Histoire de Paris Paris

Si l’œuvre de Madame de Sévigné est considérée, outre sa qualité littéraire exceptionnelle, comme un témoignage essentiel de l’art de vivre à la française au Grand Siècle, les différentes mentions des pratiques musicales de son autrice et de ses proches passent souvent inaperçues alors qu’elles constituent un fil conducteur inestimable tout au long de l’œuvre épistolaire et illustrent parfaitement les pratiques artistiques des milieux aristocratiques et urbains de ce siècle.

Si la Marquise ne cesse de mentionner les opéras de Lully, qu’elle écoute régulièrement comme la plupart des aristocrates de son rang, c’est surtout comme praticienne qu’elle apparaît, démontrant un attrait particulier pour la pratique de cet art auquel elle s’adonne dans ses appartements. Élève du compositeur Le Camus, et apparentée à l’Abbé de Coulanges, auteur de Parodies, textes créés sur des airs célèbres, la musique n’est pas chez Madame de Sévigné seulement un agréable divertissement, mais bien un moyen de toucher les cœurs et une source de références pour cultiver les liens familiaux et amicaux qu’elle affectionne tant.

Ce programme propose ainsi de faire revivre, dans une ambiance de salon parisien, les répertoires musicaux qui apparaissent sous sa plume et composent un univers musical largement partagé dans le Paris de son époque.

Avec les étudiants et étudiantes du Département des Musiques Anciennes et Pratiques Historiques du CRR (Conservatoire à Rayonnement Régional) de Paris, du MIMA Sorbonne-Université et du réseau parisien des conservatoires municipaux.

Conseiller artistique et pédagogique du département : Jean-Christophe Revel

Conseiller artistique et scientifique du projet: Hubert Hazebroucq

Coordination musicale et scénique : Caroline Bardot et Lisandro Nesis

Evénement organisé en partenariat avec le Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein.

En partenariat avec le Conservatoire à rayonnement régional de Paris, le Musée Carnavalet – Histoire de Paris propose de faire revivre la musique des salons parisiens à travers les répertoires musicaux qui apparaissent sous la plume de Madame de Sévigné.

Le jeudi 18 juin 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit

Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-18T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-18T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-18T19:00:00+02:00_2026-06-18T20:30:00+02:00

Orangerie du Musée Carnavalet – Histoire de Paris 14, rue Payenne 75003 Paris

https://www.carnavalet.paris.fr/agenda/soiree-concert-le-salon-de-musique-de-madame-de-sevigne



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