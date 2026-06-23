Soirée Concert Pink Floyd à Traves Domaine Saône-Valley Traves

Informations pratiques

Traves

Soirée Concert Pink Floyd à Traves

Domaine Saône-Valley 2 bis Rue de la Poterne Traves Haute-Saône

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 19:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

DIMANCHE 5 JUILLET

SOIREE CONCERT On Gravity Tribute 100% Pink Floyd

Dimanche 5 juillet, On Gravity vous invite à partager un moment musical vibrant autour des plus grands titres de Pink Floyd.

Brasero & Salades, frites maison et dessert

> 20€ par personne

> Repas uniquement sur réservation

> Buvette ouverte sur place

Pensez à réserver dès maintenant pour garantir votre place au 07 49 16 85 62 ! .

Domaine Saône-Valley 2 bis Rue de la Poterne Traves 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 49 16 85 62 saonevalley@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Concert Pink Floyd à Traves

L’événement Soirée Concert Pink Floyd à Traves Traves a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE