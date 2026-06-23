Soirée Concert Pink Floyd à Traves Domaine Saône-Valley Traves
dimanche 5 juillet 2026 · Domaine Saône-Valley · Traves
Informations pratiques
Traves
Soirée Concert Pink Floyd à Traves
Domaine Saône-Valley 2 bis Rue de la Poterne Traves Haute-Saône
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 19:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
DIMANCHE 5 JUILLET
SOIREE CONCERT On Gravity Tribute 100% Pink Floyd
Dimanche 5 juillet, On Gravity vous invite à partager un moment musical vibrant autour des plus grands titres de Pink Floyd.
Brasero & Salades, frites maison et dessert
> 20€ par personne
> Repas uniquement sur réservation
> Buvette ouverte sur place
Pensez à réserver dès maintenant pour garantir votre place au 07 49 16 85 62 ! .
Domaine Saône-Valley 2 bis Rue de la Poterne Traves 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 49 16 85 62 saonevalley@gmail.com
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English : Soirée Concert Pink Floyd à Traves
L’événement Soirée Concert Pink Floyd à Traves Traves a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE
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