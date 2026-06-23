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Soirée Concert Pink Floyd à Traves Domaine Saône-Valley Traves

dimanche 5 juillet 2026 · Domaine Saône-Valley · Traves

Soirée Concert Pink Floyd à Traves Domaine Saône-Valley Traves

Informations pratiques

Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Domaine Saône-Valley
Adresse
2 bis Rue de la Poterne
Ville
70360 Traves
Département
Haute-Saône
Tarif
20 20 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Traves

Soirée Concert Pink Floyd à Traves

Domaine Saône-Valley 2 bis Rue de la Poterne Traves Haute-Saône

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 19:00:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

DIMANCHE 5 JUILLET

SOIREE CONCERT On Gravity Tribute 100% Pink Floyd

Dimanche 5 juillet, On Gravity vous invite à partager un moment musical vibrant autour des plus grands titres de Pink Floyd.

Brasero & Salades, frites maison et dessert
> 20€ par personne
> Repas uniquement sur réservation
> Buvette ouverte sur place

Pensez à réserver dès maintenant pour garantir votre place au 07 49 16 85 62 !   .

Domaine Saône-Valley 2 bis Rue de la Poterne Traves 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 49 16 85 62  saonevalley@gmail.com

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English : Soirée Concert Pink Floyd à Traves

L’événement Soirée Concert Pink Floyd à Traves Traves a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE

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