Condat-sur-Vienne

Soirée Concert Solstice d’été Condat-sur-Vienne

Place de la Libération Condat-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19 23:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Pour sa 6ème édition, le Solstice d’été donne le coup d’envoi de la saison Un été à Condat . Une soirée placée sous le signe du plaisir d’être ensemble et de la musique partagée.

A 19h00 Les élèves de l’École Intercommunale de Musique d’Isle-Bosmie-Condat ouvriront la soirée avec un concert mêlant musiques actuelles et classiques, fruit de leur travail et de leur passion.

20h30 Place au groupe What The Funk, qui revisitera les grands classiques funk et

disco !

Restauration et buvette sur place, assurées par l’USAC.

Une belle occasion de profiter des longues soirées de juin et de démarrer l’été en beauté !

Informations par téléphone (en lien à droite). .

Place de la Libération Condat-sur-Vienne 87920 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 30 98 37 communication@condatsurvienne.fr

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English : Soirée Concert Solstice d’été Condat-sur-Vienne

L’événement Soirée Concert Solstice d’été Condat-sur-Vienne Condat-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Limoges Métropole