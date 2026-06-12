Soirée concerts et feu d’artifice Lampaul-Guimiliau
Soirée concerts et feu d’artifice Lampaul-Guimiliau lundi 13 juillet 2026.
Lampaul-Guimiliau
Soirée concerts et feu d’artifice
Place de l’église Lampaul-Guimiliau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Soirée concert à partir de 19h
Au programme Stran, Lorette, Siam
Buvette et restauration sur place .
Place de l’église Lampaul-Guimiliau 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 68 76 67
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English :
L’événement Soirée concerts et feu d’artifice Lampaul-Guimiliau a été mis à jour le 2026-06-12 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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