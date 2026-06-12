Lampaul-Guimiliau

Soirée concerts et feu d’artifice

Place de l’église Lampaul-Guimiliau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Soirée concert à partir de 19h

Au programme Stran, Lorette, Siam

Buvette et restauration sur place .

Place de l’église Lampaul-Guimiliau 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 68 76 67

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English :

L’événement Soirée concerts et feu d’artifice Lampaul-Guimiliau a été mis à jour le 2026-06-12 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX