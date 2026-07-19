Soirée Contée au Lieu Dit Galerie Lieu Dit Calès

Informations pratiques

Calès

Soirée Contée au Lieu Dit

Galerie Lieu Dit 375 Chemin de Sainte-Marie Calès Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 21:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Avec les Conteuses en Lomagne

Il était une fois, et depuis bien longtemps, les Conteuses en Lomagne, femmes et hommes à la langue bien pendue

Avec les Conteuses en Lomagne

Il était une fois, et depuis bien longtemps, les Conteuses en Lomagne, femmes et hommes à la langue bien pendue. Diseurs d’histoires, passeuses de contes, iels sèment leurs mots au creux des oreilles bien ouvertes, des histoires d’ici, histoires d’ailleurs, leur répertoire est vaste, coloré et chantant

A 4 voix, Les Conteuses viendront enchanter la nuit du Lieu-Dit, si bien nommé ! Venez leur prêter vos oreille

.

Galerie Lieu Dit 375 Chemin de Sainte-Marie Calès 46350 Lot Occitanie +33 7 85 32 53 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With the Storytellers of Lomagne

Once upon a time, long, long ago, there were the Storytellers of Lomagne—women and men with a way with words

L’événement Soirée Contée au Lieu Dit Calès a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Vallée de la Dordogne