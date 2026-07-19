Soirée Contée au Lieu Dit Galerie Lieu Dit Calès
jeudi 23 juillet 2026 · Galerie Lieu Dit · Calès
Informations pratiques
Calès
Soirée Contée au Lieu Dit
Galerie Lieu Dit 375 Chemin de Sainte-Marie Calès Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 21:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Avec les Conteuses en Lomagne
Il était une fois, et depuis bien longtemps, les Conteuses en Lomagne, femmes et hommes à la langue bien pendue
Avec les Conteuses en Lomagne
Il était une fois, et depuis bien longtemps, les Conteuses en Lomagne, femmes et hommes à la langue bien pendue. Diseurs d’histoires, passeuses de contes, iels sèment leurs mots au creux des oreilles bien ouvertes, des histoires d’ici, histoires d’ailleurs, leur répertoire est vaste, coloré et chantant
A 4 voix, Les Conteuses viendront enchanter la nuit du Lieu-Dit, si bien nommé ! Venez leur prêter vos oreille
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Galerie Lieu Dit 375 Chemin de Sainte-Marie Calès 46350 Lot Occitanie +33 7 85 32 53 45
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English :
With the Storytellers of Lomagne
Once upon a time, long, long ago, there were the Storytellers of Lomagne—women and men with a way with words
L’événement Soirée Contée au Lieu Dit Calès a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Vallée de la Dordogne
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