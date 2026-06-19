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Soirée contée sur le Minahouet L’Odyssée port de Royan Royan

Soirée contée sur le Minahouet L’Odyssée port de Royan Royan vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : port de Royan

Adresse : RDV quai des Sabliers

Ville : 17200 Royan

Département : Charente-Maritime

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Royan

Soirée contée sur le Minahouet L’Odyssée

port de Royan RDV quai des Sabliers Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 20:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05

La conteuse Sophie Salleron profitera du cadre exceptionnel du Minahouet, cotre pilote traditionnel, pour une lecture de morceaux choisis de L’Odyssée d’Homère.
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port de Royan RDV quai des Sabliers Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36  animation.patrimoine@mairie-royan.fr

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English :

Storyteller Sophie Salleron will take advantage of the exceptional setting of the Minahouet, a traditional pilot cutter, to read selected excerpts from Homer?s Odyssey.

L’événement Soirée contée sur le Minahouet L’Odyssée Royan a été mis à jour le 2026-06-15 par Mairie de Royan

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