Soirée contée sur le Minahouet L’Odyssée port de Royan Royan
Soirée contée sur le Minahouet L’Odyssée port de Royan Royan vendredi 3 juillet 2026.
Royan
Soirée contée sur le Minahouet L’Odyssée
port de Royan RDV quai des Sabliers Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 20:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05
La conteuse Sophie Salleron profitera du cadre exceptionnel du Minahouet, cotre pilote traditionnel, pour une lecture de morceaux choisis de L’Odyssée d’Homère.
.
port de Royan RDV quai des Sabliers Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36 animation.patrimoine@mairie-royan.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Storyteller Sophie Salleron will take advantage of the exceptional setting of the Minahouet, a traditional pilot cutter, to read selected excerpts from Homer?s Odyssey.
L’événement Soirée contée sur le Minahouet L’Odyssée Royan a été mis à jour le 2026-06-15 par Mairie de Royan
À voir aussi à Royan (Charente-Maritime)
- Visite archi Les villas du boulevard Garnier place du Maréchal Foch Royan 19 juin 2026
- Conte Musical La musique au coeur Conservatoire de musique Besançon Gachet Royan 19 juin 2026
- Rencontre littéraire Cuba, vous avez dit jazz ? Médiathèque Royan 19 juin 2026
- Conférence sur l’Ayurveda Maison des associations Royan 19 juin 2026
- Soirées d’été au Conservatoire Détours au potager Conservatoire de musique Besançon Gachet Royan 20 juin 2026