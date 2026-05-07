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Soirées d’été au Conservatoire Détours au potager Conservatoire de musique Besançon Gachet Royan

Soirées d’été au Conservatoire Détours au potager Conservatoire de musique Besançon Gachet Royan samedi 20 juin 2026.

Lieu : Conservatoire de musique Besançon Gachet

Adresse : 1 rue des Arts

Ville : 17200 Royan

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif :

Royan

Soirées d’été au Conservatoire Détours au potager

Conservatoire de musique Besançon Gachet 1 rue des Arts Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Les classes d’éveil vous emmènent au potager, avec notamment le conte Le gros radis de Nicole Berne. Deux occasions de découvrir nos plus jeunes artistes à 10h00 et à 11h00.
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Conservatoire de musique Besançon Gachet 1 rue des Arts Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 51 00  conservatoire.musique@mairie-royan.fr

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English :

The early-learning classes take you to the vegetable garden, with Nicole Berne?s tale Le gros radis (The Big Radish). Two opportunities to discover our youngest artists: at 10:00 and 11:00.

L’événement Soirées d’été au Conservatoire Détours au potager Royan a été mis à jour le 2026-05-04 par Mairie de Royan

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