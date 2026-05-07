Soirées d’été au Conservatoire Détours au potager Conservatoire de musique Besançon Gachet Royan

Royan

Soirées d’été au Conservatoire Détours au potager

Conservatoire de musique Besançon Gachet 1 rue des Arts Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Les classes d’éveil vous emmènent au potager, avec notamment le conte Le gros radis de Nicole Berne. Deux occasions de découvrir nos plus jeunes artistes à 10h00 et à 11h00.

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Conservatoire de musique Besançon Gachet 1 rue des Arts Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 51 00 conservatoire.musique@mairie-royan.fr

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English :

The early-learning classes take you to the vegetable garden, with Nicole Berne?s tale Le gros radis (The Big Radish). Two opportunities to discover our youngest artists: at 10:00 and 11:00.

L’événement Soirées d’été au Conservatoire Détours au potager Royan a été mis à jour le 2026-05-04 par Mairie de Royan