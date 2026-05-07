Soirées d’été au Conservatoire Détours au potager Conservatoire de musique Besançon Gachet Royan
Soirées d’été au Conservatoire Détours au potager Conservatoire de musique Besançon Gachet Royan samedi 20 juin 2026.
Royan
Soirées d’été au Conservatoire Détours au potager
Conservatoire de musique Besançon Gachet 1 rue des Arts Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Les classes d’éveil vous emmènent au potager, avec notamment le conte Le gros radis de Nicole Berne. Deux occasions de découvrir nos plus jeunes artistes à 10h00 et à 11h00.
.
Conservatoire de musique Besançon Gachet 1 rue des Arts Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 51 00 conservatoire.musique@mairie-royan.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The early-learning classes take you to the vegetable garden, with Nicole Berne?s tale Le gros radis (The Big Radish). Two opportunities to discover our youngest artists: at 10:00 and 11:00.
L’événement Soirées d’été au Conservatoire Détours au potager Royan a été mis à jour le 2026-05-04 par Mairie de Royan
À voir aussi à Royan (Charente-Maritime)
- Conférence ARCHI Architectes français… En dialogue avec l’existant 3/3 Salle Jean Gabin Royan 7 mai 2026
- Concert dansant The Sophisticated Cats Le Palais Royan Événements Royan 9 mai 2026
- Gala de boxe professionnelle Espace Cordouan Royan 9 mai 2026
- Spectacle Un chapeau de paille d’Italie Salle Jean Gabin Royan 12 mai 2026
- Royan Atlantique Fête le Pineau Le Palais Royan Événements Royan 15 mai 2026