Conte Musical La musique au coeur Conservatoire de musique Besançon Gachet Royan

Royan

Conte Musical La musique au coeur

Conservatoire de musique Besançon Gachet 1 rue des Arts Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

La chorale d’enfants, les élèves de 1ère année de formation musicale et deux classes de l’école Louis Bouchet vous proposent un voyage musical à travers l’histoire.

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Conservatoire de musique Besançon Gachet 1 rue des Arts Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 51 00 conservatoire.musique@mairie-royan.fr

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English :

The children?s choir, 1st-year music students and two classes from the Louis Bouchet school take you on a musical journey through history.

L’événement Conte Musical La musique au coeur Royan a été mis à jour le 2026-05-04 par Mairie de Royan