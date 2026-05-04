Conte Musical La musique au coeur Conservatoire de musique Besançon Gachet Royan
Conte Musical La musique au coeur Conservatoire de musique Besançon Gachet Royan vendredi 19 juin 2026.
Royan
Conte Musical La musique au coeur
Conservatoire de musique Besançon Gachet 1 rue des Arts Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:30:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
La chorale d’enfants, les élèves de 1ère année de formation musicale et deux classes de l’école Louis Bouchet vous proposent un voyage musical à travers l’histoire.
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Conservatoire de musique Besançon Gachet 1 rue des Arts Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 51 00 conservatoire.musique@mairie-royan.fr
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English :
The children?s choir, 1st-year music students and two classes from the Louis Bouchet school take you on a musical journey through history.
L’événement Conte Musical La musique au coeur Royan a été mis à jour le 2026-05-04 par Mairie de Royan
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