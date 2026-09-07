AGENDA · Lens-Lestang
Soirée contes, Chapelle de Chatenay, Lens-Lestang
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle de Chatenay · Lens-Lestang
Informations pratiques
Soirée contes Samedi 19 septembre, 17h00 Chapelle de Chatenay Drôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Soirée contes médiévaux
Chapelle de Chatenay 795 chemin de la chapelle 26210 LENS-LESTANG Lens-Lestang 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0667017031 Chapelle du 11ème siècle Parking
Accès aux personnes à mobilité réduite
Soirée contes médiévaux pour adultes
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