Informations pratiques

Lens-Lestang

Vide grenier

Parc du Regrimet Lens-Lestang Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 06:00:00

fin : 2026-09-13 16:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Vide grenier organisé par le Conseil Municipal Junior, avec restauration et buvette sur place. Réservation obligatoire via le formulaire à demander en amont par mail.

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Parc du Regrimet Lens-Lestang 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 46 43 48 99 mogane86@hotmail.fr

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English :

Yard sale organized by the Junior City Council, with food and drinks available on site. Reservations are required; please request the form in advance via email.

L’événement Vide grenier Lens-Lestang a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche