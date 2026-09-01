Vide grenier Lens-Lestang
dimanche 13 septembre 2026 · Lens-Lestang
Informations pratiques
Lens-Lestang
Vide grenier
Parc du Regrimet Lens-Lestang Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 06:00:00
fin : 2026-09-13 16:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Vide grenier organisé par le Conseil Municipal Junior, avec restauration et buvette sur place. Réservation obligatoire via le formulaire à demander en amont par mail.
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Parc du Regrimet Lens-Lestang 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 46 43 48 99 mogane86@hotmail.fr
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English :
Yard sale organized by the Junior City Council, with food and drinks available on site. Reservations are required; please request the form in advance via email.
L’événement Vide grenier Lens-Lestang a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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