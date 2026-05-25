Soirée contes : Classiques ? pas tant que ça ! Maison du Ronceray (Rennes) Rennes
Soirée contes : Classiques ? pas tant que ça ! Maison du Ronceray (Rennes) Rennes samedi 20 juin 2026.
Soirée contes : Classiques ? pas tant que ça ! Maison du Ronceray (Rennes) Rennes Samedi 20 juin, 20h00 Plein tarif 6€, tarif réduit 3€, gratuit pour les enfants de – de 12 ans
Des contes classiques revisités par les Tisseurs de contes, accompagnés au piano, pour un public à partir de 6 ans.
**Les conteurs des « Mondes du milieu » vous proposent de redécouvrir les contes classiques le samedi 20 juin à 20h, à la Maison du Ronceray**.
Retrouvez le grand méchant loup, les génies et la Faucheuse dans des versions inattendues, drôles et captivantes.
Un spectacle conté accompagné au piano.
Pour tout public à partir de 6 ans.
**Les Tisseurs de contes**
Depuis plus de 30 ans à Rennes, les Tisseurs de contes font vivre le conte comme un art de la parole, sensible et actuel. Ils proposent chaque année à partir de septembre plusieurs ateliers – dont le groupe des Mondes du milieu fait partie – pour découvrir ou approfondir l’art de raconter. Que l’on débute ou que l’on ait déjà l’habitude de conter, chacun peut y trouver sa place.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-20T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-20T22:00:00.000+02:00
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Maison du Ronceray (Rennes) 110 rue de la Poterie 35200 Rennes La Pommeraie Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
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