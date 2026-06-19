La LDH, combat d’hier et d’aujourd’hui Hall Rennes Samedi 20 juin, 14h30 Ille-et-Vilaine

gratuit

Venez rencontrer la section Pays de Rennes de la LDH (Ligue des Droits Humains) pour découvrir leurs actions au quotidien.

Et comprendre en quoi l’Affaire Dreyfus résonne encore avec les combats portés par la LDH en 2026.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-20T14:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-20T18:30:00.000+02:00

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Hall Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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