Soirée contes Salle festive du Grand Blottereau Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-11 20:30 –

Gratuit : oui En famille

11eme soirée de l’atelier doulon contesJeudi 11 juin à 20h salle festive du Grand BlottereauOrganisée par l’AQD

Salle festive du Grand Blottereau Nantes 44319



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