Soirée contes Salle festive du Grand Blottereau Nantes
Soirée contes Salle festive du Grand Blottereau Nantes jeudi 11 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-11 20:30 –
Gratuit : oui En famille
11eme soirée de l’atelier doulon contesJeudi 11 juin à 20h salle festive du Grand BlottereauOrganisée par l’AQD
Salle festive du Grand Blottereau Nantes 44319
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