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Soirée contes Salle festive du Grand Blottereau Nantes

Soirée contes Salle festive du Grand Blottereau Nantes

Soirée contes Salle festive du Grand Blottereau Nantes jeudi 11 juin 2026.

Lieu : Salle festive du Grand Blottereau

Adresse : 18 Bd Auguste Peneau Nantes

Ville : 44319 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : jeudi 11 juin 2026

Heure de début : 20:30

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-11 20:30 –
Gratuit : oui  En famille 

11eme soirée de l’atelier doulon contesJeudi 11 juin à 20h salle festive du Grand BlottereauOrganisée par l’AQD

Salle festive du Grand Blottereau Nantes 44319


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