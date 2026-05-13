Soirée contes sur les landes de Saint-Just Saint-Just
Soirée contes sur les landes de Saint-Just Saint-Just vendredi 21 août 2026.
Saint-Just
Soirée contes sur les landes de Saint-Just
10, allée des cerisiers Saint-Just Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 20:00:00
fin : 2026-08-21 22:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Plongez dans l’univers mystérieux des légendes lors d’une soirée conte inédite avec Antoine Barbedet !
À la tombée du jour, entre menhirs et landes, Antoine vous embarque pour un voyage dans le temps, où les récits oubliés se réveillent au creux des pierres levées.
Guidé par les souvenirs des anciens du village, il a rassemblé contes, croyances et anecdotes pour vous offrir un moment suspendu entre mythe et mémoire, là où l’imaginaire se mêle à l’histoire. .
10, allée des cerisiers Saint-Just 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 72 69 25
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L’événement Soirée contes sur les landes de Saint-Just Saint-Just a été mis à jour le 2026-05-13 par OT PAYS DE REDON
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