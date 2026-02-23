Soirée conviviale Foyer Municipal Cercy-la-Tour

Soirée conviviale

Le Cercle d’Amitiés Vallendar-Cercy-la-Tour organise une soirée conviviale le samedi 21 mars 2026 au Foyer Municipal. Réservation conseillée au 06 28 30 47 02 .

Foyer Municipal 35 Rue de Châtillon Cercy-la-Tour 58340 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 30 47 02

