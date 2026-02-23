Soirée conviviale Foyer Municipal Cercy-la-Tour
Soirée conviviale Foyer Municipal Cercy-la-Tour samedi 21 mars 2026.
Soirée conviviale
Foyer Municipal 35 Rue de Châtillon Cercy-la-Tour Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 19:30:00
fin : 2026-03-21 23:30:00
Date(s) :
2026-03-21
Le Cercle d’Amitiés Vallendar-Cercy-la-Tour organise une soirée conviviale le samedi 21 mars 2026 au Foyer Municipal. Réservation conseillée au 06 28 30 47 02 .
Foyer Municipal 35 Rue de Châtillon Cercy-la-Tour 58340 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 30 47 02
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée conviviale Cercy-la-Tour a été mis à jour le 2026-02-23 par OT Rives du Morvan