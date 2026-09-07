AGENDA · DIJON
soirée conviviale sur la mode jetable maison maladière DIJON
vendredi 9 octobre 2026 · maison maladière · DIJON
Informations pratiques
La soirée commence à 18h30 par la présentation de 2 associations invitées, puis une collation est offerte pour continuer les échanges avant le spectacle de la conférence gesticulée animée par Sabrina Benhabib.
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