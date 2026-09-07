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soirée conviviale sur la mode jetable maison maladière DIJON

vendredi 9 octobre 2026 · maison maladière · DIJON

soirée conviviale sur la mode jetable maison maladière DIJON

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Heure de début
18:30
Heure de fin
21:30
Lieu
maison maladière
Adresse
21-25 rue Balzac
Ville
21000 DIJON
Département
Côte-d’Or
Tarif
prix libre et conscient

La soirée commence à 18h30 par la présentation de 2 associations invitées, puis une collation est offerte pour continuer les échanges avant le spectacle de la conférence gesticulée animée par Sabrina Benhabib.

À voir aussi à Dijon (Côte-d'Or)