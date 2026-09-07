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soirée conviviale sur la mode jetable Salle des Chantalistes DIJON

samedi 10 octobre 2026 · Salle des Chantalistes · DIJON

soirée conviviale sur la mode jetable Salle des Chantalistes DIJON

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
18:30
Heure de fin
21:30
Lieu
Salle des Chantalistes
Adresse
26 avenue Eiffel
Ville
21000 DIJON
Département
Côte-d’Or
Tarif
prix libre et conscient

La soirée commence à 18h30 avec la présentation de 2 associations invitées puis une collation est offerte avant le spectacle de la conférence gesticulée animée par Sabrina Benhabib à 20h: « dans quel monde Vuitton ? »; une prof déshabille l’industrie de la mode.

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