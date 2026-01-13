soirée conviviale sur l’eau Maison Maladière, Dijon Dijon Vendredi 24 avril, 18h30 prix libre

Présentation de 2 associations autour du thème de l’eau, puis une collation est offerte avant le spectacle de la conférence gesticulée.

La soirée commence à 18h30 avec la présentation de 2 associations, puis une collation est offerte pour poursuivre les échanges, avant le spectacle de la conférence gesticulée à 20h:

« Histoire de nos ruisseaux ; la mainmise sur l’eau nous assèche »

Depuis sa ferme , Françoise observe la géographie des lieux d’eaux et d’ouvrages hydrauliques. C’est une chercheuse d’eaux pas toujours claires. Comment s’y retrouver, au milieu de forages, de canaux qui courent dans les parcelles, pour développer les bonnes pratiques à acquérir pour boire, cultiver et préserver ?

Comment ne pas se perdre dans le flux de connaissances, le ruissellement des organismes, le flot des techniques et le fil des lois et autres obligations ? Surtout, ne pas se noyer !

En convoquant un savant anarchiste, géographe, communard et poète, Françoise nous embarque sur des eaux troubles, claires, capturées ou vives, en témoignant de l’emprise humaine accélérée et nocive. Mais pas de panique ! Nous allons voguer sereinement au milieu d’une nature fluide, sur une ressource vitale, protégée par le collectif et le partage.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-24T18:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-24T21:30:00.000+02:00

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assoenscene21@gmail.com

Maison Maladière, Dijon 21-25 rue Balzac, Dijon La Maladière Dijon 21000 Côte-d’Or



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