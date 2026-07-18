Informations pratiques

La Salvetat-sur-Agout

SOIRÉE COUNTRY

Vergne Redonde La Salvetat-sur-Agout Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Samedi 15 août Soirée Country au Ranch du Haut -Languedoc !

Enfilez vos bottes et venez partager une soirée conviviale au rythme de la musique country dans une ambiance chaleureuse et festive.

Restauration sur place

Ranch du Haut -Languedoc

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Vergne Redonde La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 61 95 43 01 ranchduhautlanguedoc@gmail.com

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English :

Saturday, August 15? Country Night at the Ranch du Haut-Languedoc!

Put on your boots and come enjoy a fun evening dancing to country music in a warm and festive atmosphere.

Food available on site

Ranch du Haut-Languedoc

L’événement SOIRÉE COUNTRY La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-07-18 par 34 ADT34