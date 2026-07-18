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AGENDA · La Salvetat-sur-Agout

SOIRÉE COUNTRY La Salvetat-sur-Agout

samedi 15 août 2026 · La Salvetat-sur-Agout

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Adresse
Vergne Redonde
Ville
34330 La Salvetat-sur-Agout
Département
Hérault
Tarif

La Salvetat-sur-Agout

SOIRÉE COUNTRY

Vergne Redonde La Salvetat-sur-Agout Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Samedi 15 août Soirée Country au Ranch du Haut -Languedoc !
Enfilez vos bottes et venez partager une soirée conviviale au rythme de la musique country dans une ambiance chaleureuse et festive.
Restauration sur place
Ranch du Haut -Languedoc
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Vergne Redonde La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 61 95 43 01  ranchduhautlanguedoc@gmail.com

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English :

Saturday, August 15? Country Night at the Ranch du Haut-Languedoc!
Put on your boots and come enjoy a fun evening dancing to country music in a warm and festive atmosphere.
Food available on site
Ranch du Haut-Languedoc

L’événement SOIRÉE COUNTRY La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-07-18 par 34 ADT34

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