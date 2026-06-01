Soirée coups de cœur Saint-Mesmin
Soirée coups de cœur Saint-Mesmin mercredi 24 juin 2026.
Saint-Mesmin
Soirée coups de cœur
Place de l’Eglise Saint-Mesmin Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 20:00:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Soirée coups de cœur
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Sur inscription. .
Place de l’Eglise Saint-Mesmin 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 64 73 95 biblio.stmesmin@paysdepouzauges.fr
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English :
Soirée coups de c?ur
L’événement Soirée coups de cœur Saint-Mesmin a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges
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