Saint-Mesmin

Soirée coups de cœur

Place de l’Eglise Saint-Mesmin Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 20:00:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Soirée coups de cœur

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Sur inscription. .

Place de l’Eglise Saint-Mesmin 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 64 73 95 biblio.stmesmin@paysdepouzauges.fr

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Soirée coups de c?ur

L’événement Soirée coups de cœur Saint-Mesmin a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges