Soirée couscous Brive-la-Gaillarde

Soirée couscous

106 Rue Noël Boudy Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Un moment de convivialité pour soutenir notre projet solidaire.

Récupérez votre couscous pour soutenir une cause qui compte.

Tarif: 12,50 euros la part + une pâtisserie et des dattes.

Sur inscription. .

English : Soirée couscous

