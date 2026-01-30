Soirée couscous Brive-la-Gaillarde
Soirée couscous Brive-la-Gaillarde samedi 14 mars 2026.
Soirée couscous
106 Rue Noël Boudy Brive-la-Gaillarde Corrèze
Un moment de convivialité pour soutenir notre projet solidaire.
Récupérez votre couscous pour soutenir une cause qui compte.
Tarif: 12,50 euros la part + une pâtisserie et des dattes.
Sur inscription. .
106 Rue Noël Boudy Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
English : Soirée couscous
