Soirée créative d’été crée ton bracelet en pierres naturelles Quai des minéraux Binic-Étables-sur-Mer

Binic-Étables-sur-Mer

Soirée créative d’été crée ton bracelet en pierres naturelles

Quai des minéraux 15 Quai Jean Bart Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 18:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Participe à un atelier créatif et viens réaliser ton bracelet en perles de pierres naturelles lors d’un atelier convivial et accessible à tous. Adultes places limitées, sur réservation. .

Quai des minéraux 15 Quai Jean Bart Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 93 50 20

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English :

L’événement Soirée créative d’été crée ton bracelet en pierres naturelles Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-05 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme