Informations pratiques

Chazelles

Soirée crêpes

Salle des Civadaux Chazelles Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Soirée crêpes, organisée par l’association Handfit.

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Salle des Civadaux Chazelles 16380 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 70 33 08

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English : Crêpes party

Crêpes party, organised by the association Handfit.

L’événement Soirée crêpes Chazelles a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord