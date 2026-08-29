UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Chazelles

Soirée crêpes Chazelles

samedi 17 octobre 2026 · Chazelles

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Adresse
Salle des Civadaux
Ville
16380 Chazelles
Département
Charente
Tarif

Chazelles

Soirée crêpes

Salle des Civadaux Chazelles Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-17

Soirée crêpes, organisée par l’association Handfit.
  .

Salle des Civadaux Chazelles 16380 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 70 33 08 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Crêpes party

Crêpes party, organised by the association Handfit.

L’événement Soirée crêpes Chazelles a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord

À voir aussi à Chazelles (Charente)