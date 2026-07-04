SOIRÉE DANSANTE À SAINTE ENIMIE Gorges du Tarn Causses
samedi 4 juillet 2026 · Gorges du Tarn Causses
Informations pratiques
Gorges du Tarn Causses
SOIRÉE DANSANTE À SAINTE ENIMIE
6164 Rue du Pourtal Chabrit Gorges du Tarn Causses Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 21:00:00
fin : 2026-07-24 23:59:00
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-24 2026-08-13
Soirée dansante animée par l’association Yaka Dansé.
L’association mendoise Yaka Dansé revient sur Sainte Enimie cet été pour vous proposer des soirées de danses latino, rock, swing, charleston et autres à côté de la source de Burle à Sainte Enimie les 4, 24 juillet et 13 août 2026 de 21h à 1h.
Ces soirées accueilleront un public de tous âges et une buvette sera installée à proximité de la piste de danse, sur un plancher en bois… qui n’attend que vous. .
6164 Rue du Pourtal Chabrit Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie +33 4 66 48 50 09
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English :
Dance party hosted by the Yaka Dansé association.
L’événement SOIRÉE DANSANTE À SAINTE ENIMIE Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-06-29 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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