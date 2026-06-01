Dax

Soirée dansante au rythme du monde

Bois de boulogne Dax Dax Landes

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-27 19:30:00

fin : 2027-06-27 02:00:00

Date(s) :

2027-06-27

Soirée dansante avec Spectacle de danse réalisé par Studio K Danse

Danses latines, orientales…..

Initiation de danses en ligne

Apéritif, repas et vin compris

Réservation conseillée avant le 24/06/2026 .

Bois de boulogne Dax Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 75 80 92 95

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English :

L’événement Soirée dansante au rythme du monde Dax a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Grand Dax