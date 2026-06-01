Soirée dansante au rythme du monde Dax
Soirée dansante au rythme du monde Dax dimanche 27 juin 2027.
Dax
Soirée dansante au rythme du monde
Bois de boulogne Dax Dax Landes
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-06-27 19:30:00
fin : 2027-06-27 02:00:00
Date(s) :
2027-06-27
Soirée dansante avec Spectacle de danse réalisé par Studio K Danse
Danses latines, orientales…..
Initiation de danses en ligne
Apéritif, repas et vin compris
Réservation conseillée avant le 24/06/2026 .
Bois de boulogne Dax Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 75 80 92 95
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée dansante au rythme du monde Dax a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Grand Dax
À voir aussi à Dax (Landes)
- Visite guidée Terdax RDV Centre Terdax Dax 16 juin 2026
- Visite guidée Splendid et Thermes RDV Office de Tourisme Dax 16 juin 2026
- Visite guidée Terdax RDV Centre Terdax Dax 16 juin 2026
- Visite guidée Jacqueyres de passage à Dax Dax 16 juin 2026
- Visite guidée Intra muros RDV Office de Tourisme Dax 17 juin 2026