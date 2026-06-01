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Soirée dansante au rythme du monde Dax

Soirée dansante au rythme du monde Dax

Soirée dansante au rythme du monde Dax dimanche 27 juin 2027.

Adresse : Bois de boulogne Dax

Ville : 40100 Dax

Département : Landes

Début : dimanche 27 juin 2027

Fin : dimanche 27 juin 2027

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 35 35 35 Tarif de base plein tarif

Dax

Soirée dansante au rythme du monde

Bois de boulogne Dax Dax Landes

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-06-27 19:30:00
fin : 2027-06-27 02:00:00

Date(s) :
2027-06-27

Soirée dansante avec Spectacle de danse réalisé par Studio K Danse
Danses latines, orientales…..
Initiation de danses en ligne
Apéritif, repas et vin compris
Réservation conseillée avant le 24/06/2026   .

Bois de boulogne Dax Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 75 80 92 95 

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English :

L’événement Soirée dansante au rythme du monde Dax a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Grand Dax

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