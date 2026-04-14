Soirée dansante, Centre Socio-Culturel, Rousson

Soirée dansante Samedi 25 avril, 21h00 Centre Socio-Culturel Gard

10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T21:00:00+02:00 – 2026-04-25T23:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T21:00:00+02:00 – 2026-04-25T23:00:00+02:00

Centre Socio-Culturel Les prés de Trouillas, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie

Organisée par “La danse, une passion”. Danse Bal