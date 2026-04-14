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Soirée dansante, Centre Socio-Culturel, Rousson

Soirée dansante, Centre Socio-Culturel, Rousson

Soirée dansante, Centre Socio-Culturel, Rousson samedi 25 avril 2026.

Lieu : Centre Socio-Culturel

Adresse : Les prés de Trouillas, 30340 Rousson

Ville : 30340 Rousson

Département : Gard

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Tarif : 10 €

Soirée dansante Samedi 25 avril, 21h00 Centre Socio-Culturel Gard

10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T21:00:00+02:00 – 2026-04-25T23:00:00+02:00
Fin : 2026-04-25T21:00:00+02:00 – 2026-04-25T23:00:00+02:00

Centre Socio-Culturel Les prés de Trouillas, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie
Organisée par “La danse, une passion”. Danse Bal

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