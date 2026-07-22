Soirée dansante Odyssée Live Surgères
samedi 26 septembre 2026 · Surgères
Informations pratiques
Surgères
Soirée dansante Odyssée Live
Salle Castel Park, 7 Rue Pasteur Surgères Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – 30 EUR
Entrée 15 € compris une boisson gratuite + (facultatif) planche charcuterie/fromage/mixte 15€ pour deux personnes
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:00:00
fin : 2026-09-27 01:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Soirée dansante le 26 septembre ! Ambiance, énergie et spectacle seront au rendez-vous avec plus de 5 heures de variété française et internationale
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Salle Castel Park, 7 Rue Pasteur Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 11 98 90 surgerescomitedesfetes@gmail.com
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English :
Dance Party on September 26! Get ready for a great atmosphere, high energy, and a spectacular show featuring over 5 hours of French and international variety entertainment
L’événement Soirée dansante Odyssée Live Surgères a été mis à jour le 2026-07-22 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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