La soirée des extras Piscine communautaire Surgères

Surgères

La soirée des extras

Piscine communautaire 15 rue du Stade Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 20:00:00

fin : 2026-07-31 22:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Venez partager une soirée exceptionnelle dédiée à l’inclusion et au partage, le vendredi 31 juillet 2026, de 20h à 22h, à la Piscine Intercommunale de Surgères !

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Piscine communautaire 15 rue du Stade Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 03 96 piscines@aunis-sud.fr

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English :

Come join us for an exceptional evening dedicated to inclusion and togetherness on Friday, July 31, 2026, from 8:00 p.m. to 10:00 p.m., at the Surgères Intermunicipal Swimming Pool!

L’événement La soirée des extras Surgères a été mis à jour le 2026-06-16 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin