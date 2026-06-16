La soirée des extras Piscine communautaire Surgères
La soirée des extras Piscine communautaire Surgères vendredi 31 juillet 2026.
Surgères
La soirée des extras
Piscine communautaire 15 rue du Stade Surgères Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:00:00
fin : 2026-07-31 22:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Venez partager une soirée exceptionnelle dédiée à l’inclusion et au partage, le vendredi 31 juillet 2026, de 20h à 22h, à la Piscine Intercommunale de Surgères !
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Piscine communautaire 15 rue du Stade Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 03 96 piscines@aunis-sud.fr
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English :
Come join us for an exceptional evening dedicated to inclusion and togetherness on Friday, July 31, 2026, from 8:00 p.m. to 10:00 p.m., at the Surgères Intermunicipal Swimming Pool!
L’événement La soirée des extras Surgères a été mis à jour le 2026-06-16 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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