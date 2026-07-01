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AGENDA · Surgères

Visite guidée du parc du château Pont levis Surgères

mercredi 15 juillet 2026 · Pont levis · Surgères

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Pont levis
Adresse
Avenue de la Libération
Ville
17700 Surgères
Département
Charente-Maritime
Tarif

Surgères

Visite guidée du parc du château

Pont levis Avenue de la Libération Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-08-19 10:00:00

Date(s) :
2026-07-15

Cet été, partez à la découverte du parc de Château de Surgères à travers des visites guidées accessibles à tous.
Gratuit, sans réservation.
RDV au niveau du pont levis.
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Pont levis Avenue de la Libération Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 88 52 91  micro-folie@ville-surgeres.fr

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English :

This summer, discover the grounds of Château de Surgères with guided tours open to all.
Free, no reservation required.
RDV at the pont levis.

L’événement Visite guidée du parc du château Surgères a été mis à jour le 2026-07-02 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin

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