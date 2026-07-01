Visite guidée du parc du château Pont levis Surgères
mercredi 15 juillet 2026 · Pont levis · Surgères
Informations pratiques
Surgères
Visite guidée du parc du château
Pont levis Avenue de la Libération Surgères Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-08-19 10:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Cet été, partez à la découverte du parc de Château de Surgères à travers des visites guidées accessibles à tous.
Gratuit, sans réservation.
RDV au niveau du pont levis.
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Pont levis Avenue de la Libération Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 88 52 91 micro-folie@ville-surgeres.fr
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English :
This summer, discover the grounds of Château de Surgères with guided tours open to all.
Free, no reservation required.
RDV at the pont levis.
L’événement Visite guidée du parc du château Surgères a été mis à jour le 2026-07-02 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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