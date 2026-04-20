Soirée dansante Rue Jules Ferry Pornic

Pornic

Soirée dansante

Rue Jules Ferry Espace culturel du Val St Martin Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:00:00

fin : 2026-06-13 23:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Une soirée pour clôturer l’année en beauté !

Venez fêter le début de l’été et la fin de l’année associative lors de notre soirée dansante exceptionnelle ! Retrouvez tous nos adhérents et intervenants pour un moment convivial et festif.

Une ambiance chaleureuse et festive

L’occasion de se retrouver et de partager un moment unique

Un événement pour célébrer ensemble nos réussites

Retrouvez ici tous les événements programmés à Pornic .

Rue Jules Ferry Espace culturel du Val St Martin Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 31 33 98 62 assofeelfree@gmail.com

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English :

An evening to end the year on a high note!

L’événement Soirée dansante Pornic a été mis à jour le 2026-04-17 par I_OT Pornic