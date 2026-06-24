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AGENDA · Tourouvre au Perche

Soirée dansante Salle Polyvalente Zunino Tourouvre au Perche

samedi 17 octobre 2026 · Salle Polyvalente Zunino · Tourouvre au Perche

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Salle Polyvalente Zunino
Adresse
Rue du General de Gaulle
Ville
61190 Tourouvre au Perche
Département
Orne
Tarif

Tourouvre au Perche

Soirée dansante

Salle Polyvalente Zunino Rue du General de Gaulle Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 19:30:00
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-17

Le Comité de Jumelage Tourouvre-Freinsteinau vous propose une soirée dansante avec repas et l’orchestre de Cedric Saillard (accordéon). Sur réservation.
Informations à venir   .

Salle Polyvalente Zunino Rue du General de Gaulle Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie   jletjoss@orange.fr

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English : Soirée dansante

L’événement Soirée dansante Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Touisme des Hauts du Perche

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