Soirée dansante Salle Polyvalente Zunino Tourouvre au Perche
samedi 17 octobre 2026 · Salle Polyvalente Zunino · Tourouvre au Perche
Informations pratiques
Tourouvre au Perche
Soirée dansante
Salle Polyvalente Zunino Rue du General de Gaulle Tourouvre au Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 19:30:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Le Comité de Jumelage Tourouvre-Freinsteinau vous propose une soirée dansante avec repas et l’orchestre de Cedric Saillard (accordéon). Sur réservation.
Informations à venir .
Salle Polyvalente Zunino Rue du General de Gaulle Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie jletjoss@orange.fr
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English : Soirée dansante
L’événement Soirée dansante Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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