Soirée dansante Salle Polyvalente Zunino Tourouvre au Perche

Informations pratiques

Tourouvre au Perche

Soirée dansante

Salle Polyvalente Zunino Rue du General de Gaulle Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 19:30:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Le Comité de Jumelage Tourouvre-Freinsteinau vous propose une soirée dansante avec repas et l’orchestre de Cedric Saillard (accordéon). Sur réservation.

Informations à venir .

Salle Polyvalente Zunino Rue du General de Gaulle Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie jletjoss@orange.fr

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English : Soirée dansante

L’événement Soirée dansante Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Touisme des Hauts du Perche