Soirée danses spectacle polynésie Hasparren
Soirée danses spectacle polynésie Hasparren samedi 9 mai 2026.
Hasparren
Soirée danses spectacle polynésie
Pub Dancing Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
20h30, Voyage à Tahiti
Préparez-vous à une soirée dépaysante sous les tropiques
23h, DJ Set animé par Loïc .
Pub Dancing Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 62 61 61 30
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English : Soirée danses spectacle polynésie
L’événement Soirée danses spectacle polynésie Hasparren a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Pays Basque
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