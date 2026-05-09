Hasparren

Soirée danses spectacle polynésie

Pub Dancing Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

20h30, Voyage à Tahiti

Préparez-vous à une soirée dépaysante sous les tropiques

23h, DJ Set animé par Loïc .

Pub Dancing Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 62 61 61 30

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English : Soirée danses spectacle polynésie

L’événement Soirée danses spectacle polynésie Hasparren a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Pays Basque