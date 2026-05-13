Brassempouy

Soirée de la Mer

L’Estanquet Deu Guit Ferme Moulié Brassempouy Landes

Tarif : 16 – 16 – 21 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 19:00:00

fin : 2026-06-25 00:00:00

Date(s) :

2026-06-25

Soirée de la Mer à L’Estanquet Deu Guit !

Plat unique Gambas Royales accompagnées de riz au curry

ou Menu Complet Melon et cou farci au foie gras, Gambas Royales et riz au curry, Pastis Landais et café

Réservation conseillée auprès de Lionel Ducamp 06 82 38 61 54

Soirée de la Mer à L’Estanquet Deu Guit !

Plat unique Gambas Royales accompagnées de riz au curry

ou Menu Complet Melon et cou farci au foie gras, Gambas Royales et riz au curry, Pastis Landais et café

Réservation conseillée auprès de Lionel Ducamp 06 82 38 61 54 .

L’Estanquet Deu Guit Ferme Moulié Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 38 61 54 ferme-moulie@orange.fr

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English : Soirée de la Mer

Soirée de la Mer at L’Estanquet Deu Guit!

Single course: Gambas Royales with curry rice

or Full Menu: Melon and neck stuffed with foie gras, Gambas Royales and curry rice, Pastis Landais and coffee

Reservations recommended with Lionel Ducamp 06 82 38 61 54

L’événement Soirée de la Mer Brassempouy a été mis à jour le 2026-05-13 par Landes Chalosse