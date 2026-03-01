Soirée de la Saint-Patrick

Rue Jean Jaurès Chabris Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 19:00:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Soirée de la Saint-Patrick organisée par l’épicerie Le Comptoir des Saveurs.

Soirée dans la cour du restaurant La Chabriotte avec une nouvelle déco.Présence du groupe de musique Choron & co. Pour la soirée pensez à une touche de vert. .

Rue Jean Jaurès Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 87 46 lecomptoirdessaveurschabris@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

St. Patrick’s Day party organized by Le Comptoir des Saveurs grocery store.

L’événement Soirée de la Saint-Patrick Chabris a été mis à jour le 2026-03-05 par OT Chabris Pays de Bazelle