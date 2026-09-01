Soirée de lancement de la saison culturelle de Pont Ste Marie & Concert Les inséparables Piou Piou Pont-Sainte-Marie
samedi 19 septembre 2026 · Pont-Sainte-Marie
Informations pratiques
Pont-Sainte-Marie
Soirée de lancement de la saison culturelle de Pont Ste Marie & Concert Les inséparables Piou Piou
Maison de l’Animation et de la Culture Pont-Sainte-Marie Aube
Tarif : 10 – 10 – 10 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
À travers leurs chansons, le duo retrace les grandes étapes d’une vie à deux la rencontre, le mariage, les travaux de la maison, puis l’arrivée de leur enfant, affectueusement surnommé Rambo . Chaque morceau est un chapitre de cette aventure, raconté avec humour, sincérité et émotion.
Porté par une pop électronique moderne, le duo séduit par son univers pétillant, ses mélodies entraînantes et ses refrains mémorables. Un concert chaleureux et plein d’énergie qui promet d’ouvrir cette nouvelle saison culturelle sous le signe de la bonne humeur. .
Maison de l’Animation et de la Culture Pont-Sainte-Marie 10150 Aube Grand Est
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English :
L’événement Soirée de lancement de la saison culturelle de Pont Ste Marie & Concert Les inséparables Piou Piou Pont-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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